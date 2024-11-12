Онколог перечислил способные вызвать рак распространенные в России вирусы

Онколог Покровский: вирус папилломы человека и гепатит B способны вызывать рак

Рак не передается воздушно-капельным путем, однако научные наблюдения говорят о том, что многие опухоли вызывают вирусы. Некоторые из них в интервью «Ленте.ру» перечислил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей центра Блохина Вадим Покровский.

По его словам, вирусы не вызывают рак напрямую, однако могут существенно увеличить риск образования опухоли. Среди них — распространенные в России вирусы папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна — Барр и гепатита B.

Поскольку вирусы могут передаваться от одного организма к другому, то и рак также может передаваться Вадим Покровский онколог

Покровский объяснил, что некоторые вирусы, распространяясь в клетках организма, повышают частоту мутации, делая эти клетки злокачественными. При этом заражение происходит не от больных раком, а от носителей вируса, в том числе бессимптомных. В пример врач привел вирус Эпштейна — Барр, имеющийся более чем у половины населения Земли. Связанные с ним опухоли могут проявляться в пищеводе, ротоглотке, гортаноглотке и околоносовых пазухах. Полностью избавить организм от данного вируса невозможно, поэтому важно вести здоровый образ жизни.

В свою очередь, ВПЧ 16-го и 18-го типов часто становится причиной появления опухоли в шейке матки. Кроме того, он влияет на развитие рака в области головы и шеи, что может выявить обследование у отоларинголога.

По словам Покровского, однозначного ответа на вопрос о том, когда вирус папилломы человека получает способность вызывать образование, нет. Однако в случае с гепатитом B прослеживается связь между стимулирующим развитие рака геном и трансформацией здоровых клеток в злокачественные. Онколог отметил, что вирус хорошо поддается терапии, однако лечить его нужно с осторожностью, чтобы не допустить перехода в хроническую форму. «Если человек заболевает вирусом, это не означает, что на следующий день у него обязательно появится рак. Однако ученые выявили взаимосвязь между вирусной инфекцией и повышением риска развития рака с течением времени», — подчеркнул он.

Ранее директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина рассказал «Ленте.ру», что в ближайшее время начнутся испытания российской терапевтической вакцины от рака. По его словам, препарат будет создаваться индивидуально под каждого пациента на основе его личного генома и генома опухоли. Действовать вакцина будет против определенных видов рака, например, меланомы. Однако в будущем в список могут войти рак легкого, некоторые виды рака желудочно-кишечного тракта и, возможно, рак почки