В России испытают вакцину от рака. Что о ней известно и кому ее будут колоть?

Биолог Косоруков: в России в ближайшее время испытают вакцину от рака

Испытания российской терапевтической вакцины от рака начнутся в ближайшее время. Об этом «Ленте.ру» рассказал один из создателей препарата, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков.

«Клинические исследования, вероятно, начнутся в ближайшее время. Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — рассказал Косоруков.

Он подчеркнул, что вакцина будет создаваться индивидуально под каждого пациента на основе его генома и генома опухоли, а после операции выполнять роль терапевтического средства. С января 2025 года в России станет законным лечение пациентов такими персонализированными препаратами в случаях, когда невозможно провести полноценные клинические исследования.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Над препаратом работали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, НМИЦ радиологии имени Герцена, а также Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вакцина будет действовать при определенных видах рака

По словам Косорукова, хоть препарат и нельзя рассматривать как «чудодейственное средство, которое может вылечить все», он, тем не менее, даст «большой шанс на продление жизни» нескольким тысячам человек. Биолог объяснил, что новая вакцина будет эффективна только при определенных видах онкологических заболеваний.

Пока что это ограниченный список заболеваний — например, меланома. В будущем туда могут войти рак легкого, некоторые виды рака ЖКТ и, возможно, рак почки

Вячеслав Косоруков биолог

Косоруков добавил, что для подтверждения эффективности вакцины нужно проводить ее отдельные испытания для каждого из этих видов рака. Разработчики препарата планируют выполнить эту работу в кратчайшие сроки.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Препарат должен помочь бороться с метастазами

Биолог подчеркнул, что предсказать, какая опухоль появится у конкретного человека, невозможно, поэтому вакцина не предотвратит рак. Но уже после обнаружения образования специалисты смогут определить его особенности и, получив эти генетические характеристики, создать вакцину индивидуально под пациента. «Эта вакцина будет направлена на борьбу с рецидивом, то есть на профилактику повторного развития опухоли. Наша цель — максимально увеличить безрецидивный период», — отметил Косоруков.

Кроме того, вакцинация поможет бороться с метастазами. Ожидается, что применение препарата замедлит их рост.

Ранее глава Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в России провели первые испытания вакцины против всех видов рака. В тестировании участвовали мыши с искусственно привитой меланомой. В результате млекопитающие, получившие вакцину, остались живы, у остальных же зафиксировали летальный исход между 19 и 22 днем.