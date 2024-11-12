Раскрыта общая стоимость недвижимости Лепса

«Звездач»: стоимость недвижимости Лепса составила более 1,5 миллиарда рублей

Общая стоимость недвижимости певца Григория Лепса составила более 1,5 миллиарда рублей. Информацию об этом раскрыл Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артист владеет двумя квартирами в центре Москвы, одна из которых расположена в Хамовниках, а другая — в Басманном районе. Первый объект находится в элитном жилом комплексе на Саввинской набережной, его площадь составляет 297,5 квадратных метра. Учитывая, что средний «квадрат» там оценивается в 1,3 миллиона рублей, примерная цена недвижимости — 386 миллионов рублей. Кроме того, в этом же ЖК у певца есть машино-место площадью 14,4 квадратных метра, за которое он заплатил более 18 миллионов рублей.

Что касается второй квартиры, то ее метраж — 130,1 «квадрата». Средняя стоимость квадратного метра в Басманном районе составляет 450 тысяч рублей, так что Лепс отдал за это жилье не менее 58 миллионов рублей. Помимо квартир, у певца есть элитная загородная недвижимость в Красногорском районе Подмосковья. Цены на жилье в той локации стартуют от одного миллиарда рублей. Уточняется, что артист является владельцем двух участков размером 35,7 сотки и 4,5 сотки соответственно, а также двух особняков. Первый представляет собой коттедж для хозяев площадью более 1,5 тысячи квадратных метра, а второй — дом метражом 2,45 тысячи «квадратов» для гостей и персонала, совмещенный со студией звукозаписи.

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