Результаты дальневосточной ипотеки оценили

Минвостокразвития: дальневосточная ипотека обеспечила развитие рынка жилья

Программа дальневосточной ипотеки обеспечила повышенный спрос на жилье, а вместе с ним — рост темпов развития строительства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По его словам, выросли и объемы строящегося жилья в регионе — в три раза за период действия программы, до 7,1 миллиона «квадратов». Исключением не стал и 2024 год: с января по сентябрь было введено 3,5 миллиона «квадратов», что на 14 процентов превышает результат аналогичного периода в 2023 году.

Чекунков добавил, что увеличение предложения новостроек на Дальнем Востоке сдерживает рост цен на жилье. Он отметил, что темпы их роста в регионе ниже, чем в среднем по России — 15 процентов против 33 процентов во втором квартале текущего года относительно аналогичного периода в 2023-м.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку в два процента годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года.