Росгвардия уничтожила авиабомбу времен Великой Отечественной войны

На Кубани рабочий нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны

На Кубани взрывотехники Росгвардии уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, инженерно-техническая группа ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовала и обезвредила 50-килограммовый боеприпас, обнаруженный в Апшеронском районе.

Отмечается, что опасный предмет случайно нашел рабочий, зацепив его плугом во время вспашки земли. Установлено, что это была советская авиационная бомба ФАБ-50. Боеприпас уничтожен с соблюдением мер безопасности.

Ранее под Смоленском силовики при поддержке регионального СОБР Росгвардии поймали двух 38-летних иностранцев, которые создали подпольную нарколабораторию в нежилой деревне.