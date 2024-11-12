Россия нарастила долю на индийском рынке удобрений

Глава РАПУ Гурьев: РФ нарастила долю в импорте удобрений Индией до 28 процентов

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доля России в структуре индийского импорта удобрений выросла до 28 процентов, хотя в 2023-м оценивалась на три процентных пункта ниже. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, его слова приводит «Интерфакс».

В январе-сентябре российские экспортеры отправили в Индию в общей сложности около 3,4 миллиона тонн всех видов удобрений. Достигнутый результат приблизился к показателю за весь 2022 год, тогда суммарные объемы поставок оценивались примерно в 3,6 миллиона тонн. «И это уже был рекорд — больше чем в 2021 году в три раза», — отметил Гурьев.

В то же время достигнутый в январе-сентябре 2024 года результат пока заметно не дотягивает до абсолютного максимума, установленного в прошлом году. Тогда российские экспортеры отправили в Индию в общей сложности более 5,4 миллиона тонн минеральных удобрений. Подобную динамику Гурьев связал в том числе с хорошей ценовой конъюнктурой и высокими субсидиями со стороны индийского правительства. «Но тем не менее потенциал по увеличению (экспорта российских удобрений в Индию в 2024 году — прим. «Ленты.ру») есть», — заключил эксперт.

По итогам прошлого года суммарные объемы поставок российских удобрений в Индию увеличились на 49 процентов в сравнении с показателем 2022-го. Подобная динамика позволила стране выйти на второе место по импорту этой продукции из РФ. Главным же покупателем стал Китай, который приобрел у России 5,44 миллиона тонн (плюс 62 процента). В топ-5 также вошли Саудовская Аравия (2,5 миллиона тонн), Оман (2,2 миллиона) и Канада (1,2 миллиона).

Несмотря на значительный прирост объемов поставок удобрений в Индию, российским экспортерам за отчетный период не удалось нарастить выручку от продажи этой продукции в южно-азиатское государство. Если в 2022 году их доходы от экспорта в данном направлении составили 2,7 миллиарда долларов, то в 2023-м — сократились до 2,4 миллиарда. Китай же, напротив, сумел извлечь выгоду от наращивания поставок удобрений в Индию, заработав в общей сложности 2,59 миллиарда долларов (плюс 12 процентов).