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14:41, 12 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности жизни в небоскребах

Архитектор Шапиро: небоксребы сложно покинуть в экстренной ситуации
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Небоскребы представляют собой объекты повышенной опасности в силу ряда причин. Их россиянам назвал архитектор и сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро в разговоре с РИА Новости.

В первую очередь высотные здания опасны тем, что лифтовые и лестничные шахты блокируются из-за наполнения дымом и угарным газом, в результате чего эвакуация возможна лишь по лестницам, отметил эксперт. Он подчеркнул, что при ЧП покинуть небоскребы сложно, что подтвердила террористическая атака на баши-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Кроме того, предупредил Шапиро, нахождение на большой высоте может вызвать психологический дискомфорт и ухудшение общего самочувствия, особенно у людей с чувствительным вестибулярным аппаратом, поскольку такое состояние для организма неестественно. Архитектор пояснил, что неприятные ощущения у них появляются в силу того, что из-за давления ветра на сооружения здание не может оставаться неподвижным. Например, небоскребы Нью-Йорка набирают к верхним этажам амплитуду колебаний до нескольких метров, рассказал он.

Ранее россиянам раскрыли неожиданную опасность новостроек.

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