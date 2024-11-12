Россиянам назвали лучшее время для покупки новогодней елки

Экономист Иванова: выгоднее всего покупать новогоднюю елку 30-31 декабря

Выгоднее всего покупать новогоднюю елку 30 и 31 декабря — в эти дни стоимость должна снизиться. Лучшее время для покупки праздничного дерева назвала россиянам заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова в беседе с РИАМО.

Эксперт посоветовала выбирать украшения в интернет-магазинах и на маркетплейсах, когда появятся скидки и акции на товары этой категории. Еще сильнее сэкономить на новогодней атрибутике для следующего года получится после праздников, когда скидки достигнут максимальных размеров.

Иванова отметила, что товары для зимних праздников ощутимо подорожали по сравнению с прошлым годом из-за инфляции и роста расходов на логистику. Так, искусственные ели выросли в цене в среднем на 20 процентов, до 4992-5195 рублей, а живые — на 20-50 процентов, до 1300-4000 рублей за метр.

Ранее эксперты спрогнозировали, что цена на новогодние елки в России вырастет на 10-20 процентов по сравнению с прошлым годом. По информации, предоставленной участниками рынка, цена за метр сосен и елей зимой 2023 года составляла в среднем 1000 рублей. При этом в зимний период текущего года покупателям придется выложить от 1200 до 1500 рублей за метр.