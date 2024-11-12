Россиянам посоветовали не покупать квартиру в «черную пятницу»

Депутат Чаплин: в «черную пятницу» есть риск купить квартиру с дефектом

«Черная пятница» на рынке недвижимости опасна из-за рисков покупки квартиры с дефектами, предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

В период распродаж покупатели часто слишком сильно спешат совершить сделку, а некоторые риелторы и застройщики могут использовать это в своих интересах. Квартиры по акции рискуют оказаться с дефектами, поскольку застройщики, пытающиеся снизить затраты, могут экономить на материалах или рабочей силе.

Перед покупкой стоит внимательно изучить договор — в документе могут оказаться неблагоприятные условия, например сокращение площади квартиры. Скидки, которые предоставляют в «черную пятницу», могут оказаться иллюзией, поскольку продавец перед распродажей может специально завысить стоимость.

Бывает, что с ценой квартиры «все нормально», но покупателю неожиданно придется потратиться из-за скрытых платежей — комиссии риелтора, стоимости подключения к коммуникациям или другого.

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