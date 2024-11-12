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02:01, 13 ноября 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о последствиях отказа от завтрака

Нутрициолог Дробышева: если человек не голоден утром, не обязательно завтракать
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Люди, которые пропускают завтраки, вынуждены восполнять дефицит энергии быстрыми углеводами, говорит нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева. О последствиях отказал от завтрака она рассказала в беседе с aif.ru.

Люди, которые не завтракают, рискуют превысить норму калорий вечером, что может привести к избыточному весу или даже диабету второго типа, говорит Дробышева. При этом, подчеркнула нутрициолог, многое зависит от индивидуального пищевого поведения человека — если человек не голоден после пробуждения, ему не обязательно завтракать. «Возможно, он восполнит свои калории во время плотного обеда. Все дело в суммарном количестве потребляемых калорий в течение дня», — отмечает врач.

Она привела в пример исследования, показывающие, что пропуск завтрака может привести к сокращению приема калорий. Кроме того, Дробышева вспомнила об исследовании, в рамках которого людей, не желавших завтракать, заставляли есть, и они в результате набирали вес.

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Врач добавила, что пропуск завтрака может быть опасным для людей с нарушением регуляции сахара в крови, например, при диабете второго типа. Им, разъяснила Дробышева, необходимо завтракать, чтобы поднять уровень сахара в крови.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала идеальные продукты для людей старше 50 лет. Она рекомендовала есть богатые белком продукты: рыбу, мясо и птицу.

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