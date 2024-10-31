Эндокринолог назвала лучшие продукты для людей старше 50 лет

Эндокринолог Екатерина Янг посоветовала людям старше 50 лет есть рыбу и чеснок

Эндокринолог Екатерина Янг посоветовала людям старше 50 лет ограничить потребление простых углеводов и сахара и максимально разнообразить рацион. Лучше продукты для зрелого возраста она перечислила в Telegram-канале.

По словам доктора, у людей старше 50 лет из-за недостатка белка обвисает и стареет кожа, ослабевают мышцы и повышается риск переломов. Чтобы избежать этой проблемы, она рекомендовала есть богатые белком продукты: рыбу, мясо и птицу. При этом врач уточнила, что красное мясо можно есть не чаще одного-двух раз в неделю.

К тому же, добавила Янг, с возрастом белок усваивается труднее, поэтому для его переработки требуются яблочный уксус, лимонный сок, свежие овощи и зелень, а также специи. Чтобы снизить высокий уровень холестерина она посоветовала есть чеснок.

Также необходимо добавлять в рацион куркуму, обладающую противовоспалительным действием, гвоздику с ее антисептическими свойствами и регулирующую уровень сахара в крови корицу Екатерина Янг эндокринолог

Для поддержки сосудов и сердца рацион нужно разнообразить молодой картошкой с кожурой, шпинатом и петрушкой, курагой, продолжила доктор. Кроме того, Янг рекомендовала добавить в рацион фиолетовые ягоды: они способны предотвратить преждевременное старение, благодаря содержащимся в них мощным антиоксидантам. Ягоды также помогают поддерживать активность мозга и снижать высокое давление.

Врач также призвала добавить в рацион крестоцветные (руккола, шпинат, редис, капуста, — прим. «Ленты.ру»). Они помогают выводить токсины, а также снижают хроническое воспаление и риск онкологических заболеваний, объяснила она.

Ранее Янг назвала продукт, помогающий бороться с анемией. Она посоветовала есть говяжью печень.