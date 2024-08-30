Врач посоветовала есть говяжью и свиную печень для борьбы с анемией

Эндокринолог Янг призвала есть мясные субпродукты для борьбы с анемией

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что анемия развивается при многих заболеваниях и долгое время может протекать бессимптомно. В Telegram врач указала на доступные продукты для борьбы с этим состоянием.

В первую очередь доктор призвала есть мясо и мясные субпродукты, включая свиную и говяжью печень, говяжий язык, мясо кролика, индейку, телятину, так как они богаты белком, необходимым для синтеза ферритина и трансферритина. Также, продолжила Янг, мясо содержит витамины группы В, необходимые для лучшего усвоения железа.

Людям с анемией врач посоветовала включить в рацион и темную листовую зелень, которая богата негемовым железом, медью и витамином С.

Богата антиоксидантами и витамином С и капуста разных видов, отметила эндокринолог. Эти микроэлементы улучшают усвоение железа и облегчают его проникновение в клетки организма. Помогают его усвоению цитрусовые фрукты и лимонный сок.

В заключение Янг рекомендовала есть богатые железом морепродукты, например, в ста граммах мидий содержится около семи граммов этого нутриента.

Ранее Янг назвала способы улучшить пищеварение. В частности, она посоветовала не бояться есть продукты, содержащие жиры.