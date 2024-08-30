Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:42, 30 августа 2024Забота о себе

Врач посоветовала есть говяжью и свиную печень для борьбы с анемией

Эндокринолог Янг призвала есть мясные субпродукты для борьбы с анемией

Фото: Bai Z / Unsplash

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что анемия развивается при многих заболеваниях и долгое время может протекать бессимптомно. В Telegram врач указала на доступные продукты для борьбы с этим состоянием.

В первую очередь доктор призвала есть мясо и мясные субпродукты, включая свиную и говяжью печень, говяжий язык, мясо кролика, индейку, телятину, так как они богаты белком, необходимым для синтеза ферритина и трансферритина. Также, продолжила Янг, мясо содержит витамины группы В, необходимые для лучшего усвоения железа.

Людям с анемией врач посоветовала включить в рацион и темную листовую зелень, которая богата негемовым железом, медью и витамином С.

Материалы по теме:
Как правильно варить куриные сердечки? Сколько времени их нужно готовить до мягкости
Как правильно варить куриные сердечки? Сколько времени их нужно готовить до мягкости
17 сентября 2023
В каких продуктах содержится много железа? Топ продуктов с высоким содержанием железа и рецепты из них
В каких продуктах содержится много железа?Топ продуктов с высоким содержанием железа и рецепты из них
4 августа 2023

Богата антиоксидантами и витамином С и капуста разных видов, отметила эндокринолог. Эти микроэлементы улучшают усвоение железа и облегчают его проникновение в клетки организма. Помогают его усвоению цитрусовые фрукты и лимонный сок.

В заключение Янг рекомендовала есть богатые железом морепродукты, например, в ста граммах мидий содержится около семи граммов этого нутриента.

Ранее Янг назвала способы улучшить пищеварение. В частности, она посоветовала не бояться есть продукты, содержащие жиры.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

      СК России возбудил дело по факту смерти пациента частной клиники

      Стало известно о расправах ВСУ с мирными жителями в Курской области

      Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала

      В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

      Песков назвал теплыми отношения Путина и Лукашенко

      Рыбаки поймали рекордного озерного осетра весом 57 килограммов

      Сотрудник российского предприятия присвоил премии подчиненных и был арестован

      Между Россией и Китаем зависли платежи на десятки миллиардов юаней

      В Кремле прокомментировали покупку Сербией истребителей у Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше