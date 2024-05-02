Врач назвала способы улучшить пищеварение

Эндокринолог Екатерина Янг призвала есть жиры для нормального пищеварения

Для нормального пищеварения необходимо употреблять жиры, тщательно пережевывать пищу и не есть за два часа до сна, рассказала эндокринолог Екатерина Янг. В своем Telegram-канале она назвала и другие способы улучшить работу ЖКТ.

Первым делом Янг призвала тщательно пережевывать пищу, чтобы снизить риск переедания и избежать перегрузки ЖКТ. Также врач рекомендовала не отказываться от жиров, а прием пищи начинать с белковых продуктов.

Правильные жиры играют важную роль в поддержании пищеварения, здорового веса и красоты. Без жира не работает гормон холецистокинин, который сокращает желчный пузырь Екатерина Янг эндокринолог

По словам врача, облегчить процесс пищеварения поможет и подкисление пищи, так как оно налаживает выработку желудочного сока. Для этого можно пить, например, воду с лимонным соком. Непереваренные остатки еды становятся причиной брожения и гноения в ЖКТ, предупредила Янг.

Для хорошего переваривания продуктов врач призвала есть как можно больше клетчатки — зелени и овощей, а также добавлять в рацион специи и пряности. Зира, горчица, имбирь, фенхель помогают усвоению белка, объяснила доктор.

Простые углеводы необходимо заменить сложными. Бутерброды и булочки — на термически обработанные овощи и безглютеновые крупы. Простые углеводы провоцируют избыточный рост бактерий в тонком кишечнике и способствуют появлению вздутия Екатерина Янг эндокринолог

Янг добавила, что не следует запивать пищу большим количеством воды, так как в этом случае может появиться дискомфорт из-за снижения кислотности в желудке. «После еды нельзя ложиться, лучше прогуляться для стимуляции пищеварения. А последний прием пищи должен быть не позднее двух часов до сна, чтобы организм смог провести процессы детоксикации за время ночного отдыха», — резюмировала врач.

Ранее Янг рассказала, как с помощью определенных продуктов уменьшить тягу к сладкому. По ее словам, миндаль и ягоды помогают побороть желание есть сладости.