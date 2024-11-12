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15:57, 12 ноября 2024Экономика

Россияне стали покупать меньше телевизоров

GS Group: россияне купили более 5,7 миллиона телевизоров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

За девять месяцев текущего года россияне купили более 5,7 миллиона телевизоров и потратили на них 165,3 миллиарда рублей. Это на 5 процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Эксперты видят причину в росте цен и удорожании комплектующих. Об этом говорится в исследовании аналитического центра GS Group, копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

При этом средняя цена выросла до 29 тысяч рублей (+16 процентов год к году). Покупатели стараются выбирать более дешевые модели, но с прежней диагональю экрана: 32 процента проданных телевизоров имели диагональ более 45 дюймов.

На рынке меняются игроки: в этом году компании из Китая активно конкурируют за долю рынка, которую ранее занимали LG и Samsung. По прогнозам аналитиков, в будущем на гигантов из Южной Кореи будет приходиться только 11 процентов рынка. На данный момент выделяются четыре крупнейших китайских производителя телевизоров в российской рознице: Haier, Xiaomi, Hisense, TCL.

Большую долю рынка (20 процентов) занимают собственные торговые марки. «Это связано с простотой реализации отверточной сборки устройств на российских и белорусских заводах, что приводит к огромному количеству достаточно качественных и в то же время дешевых телевизоров, которые для многих закрывают все базовые (и не только) потребности», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что завод китайской TPV Technology в Санкт-Петербурге остановил работу. Предприятие в Шушарах, где собирали телевизоры Philips, Sony и Sharp, остановили из-за угрозы вторичных санкций со стороны США и Евросоюза и сложностей с оплатой компонентов через Китай.

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