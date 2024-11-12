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22:12, 12 ноября 2024Россия

Российский сенатор подала в отставку

Сенатор от Ростовской области Рукавишникова подала в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова подала в отставку. Об этом РИА Новости сообщил источник в Совете Федерации.

В качестве причины ухода она назвала собственное желание. Верхняя палата российского парламента рассмотрит вопрос о прекращении ее полномочий 20 ноября.

Рукавишникова занимает пост первого зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

11 ноября президент России Владимир Путин назначил Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области. Возглавлявший до этого регион Василий Голубев подал в отставку по собственному желанию.

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