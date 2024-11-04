Путин назначил нового врио губернатора Ростовской области

Путин назначил главу ОАК Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Президент России Владимир Путин назначил главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря на пост врио губернатора Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

В указе российский глава постановил принять отставку главы Ростовской области Василия Голубева по собственному желанию.

Кроме того, Путин при личной встрече предложил ветерану спецоперации, выпускнику программы «Время героев» Евгению Первышову пост врио губернатора Тамбовской области, политик ответил согласием.

В сентябре Путин назначил нового посла в Республике Маврикий. На эту должность глава государства утвердил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову.