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13:49, 12 ноября 2024Ценности

Российская стилистка объяснила причину неряшливого внешнего вида Трампа

Стилист Ушакова объяснила неряшливый вид Дональда Трампа шерстяными костюмами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российская стилистка Юлия Ушакова объяснила причину неряшливого внешнего вида избранного президента США Дональда Трампа. Ее комментарий публикует портал NGS.RU.

Отмечается, что политика замечают на публике в мятых брюках. По словам эксперта, из-за возможной непереносимости синтетических тканей он носит костюмы из чистой шерсти. В свою очередь, данный материал сминаем и быстро начинает лосниться, что сказывается на образе.

При этом специалистка отметила, что, вероятно, подбирать одежду Трампу помогает его жена, модель Мелания Трамп. Так, она может следить за тем, чтобы корректировать фигуру 78-летнего супруга посредством строгих вертикальных линий в нарядах.

Ранее в ноябре стилист Анна Скороходова также объяснила тайный смысл красного галстука Дональда Трампа.

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