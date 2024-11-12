Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 12 ноября 2024Россия

Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

В Минобороны сообщили об уничтожении немецкого танка Leopard в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, военные подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка, Дылеевка и Украинка в Донецкой народной республике.

При ведении боев на этом направлении российским военным удалось отразить 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. В результате этих боев ВСУ потеряли до 470 солдат и 18 единиц техники. В частности, был уничтожен немецкий танк Leopard.

Кроме того, российские военные уничтожили три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей и несколько гаубиц.

Ранее в Минобороны сообщили об ударе по объектам энергетики на Украине. Уточнялось, что удары наносились дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, в том числе беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      Женщина облилась чаем на рейсе и захотела отсудить у авиакомпании 5 миллионов долларов

      Кандидат на должность нового госсекретаря США окажет давление на Украину

      Четыре украинских беспилотника попытались атаковать Россию

      Возлюбленный Селены Гомес попал в рейтинг самых сексуальных мужчин 2024 года

      Телеведущий Николаев рассказал о своем самочувствии после госпитализации

      На Украине заявили о продвижении российских военных на десяти участках фронта

      В России отреагировали на предложенный в Германии ультиматум по украинскому конфликту

      Подрабатывавшую официанткой 15-летнюю российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки

      Россияне предстанут перед судом за нападение на свадебный автобус в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше