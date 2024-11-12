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12:32, 12 ноября 2024Россия

Армия России нанесла удар по объектам украинской энергетики

Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики на Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Армия России нанесла удар по объектам украинской энергетики. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, за минувшие сутки был нанесен урон инфраструктуре украинских военных аэродромов. Помимо этого, было поражено 142 района сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Удары были нанесены дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, в том числе беспилотниками, подчеркнули в Минобороны.

Ранее Минобороны рассказало о продвижении российских подразделений в Харьковской области. В ходе боев военнослужащим группировки Западной группировки войск удалось занять населенный пункт Колесниковка. Также было нанесено поражение украинским подразделениям на указанном направлении.

ЖЗЛ
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