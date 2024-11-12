Российский спасатель сел за руль горящего бензовоза и предотвратил угрозу взрыва

Под Симферополем спасатель отогнал горящий бензовоз и предотвратил угрозу взрыва

Российский спасатель сел за руль горящего под Симферополем бензовоза, предотвратив распространение огня и угрозу взрыва. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым в Telegram-канале.

Уточняется, что во вторник, 12 ноября, в пригороде Симферополя загорелся газовоз. Рядом с ним находились другие автоцистерны, включая бензовоз. «Огнеборец МЧС России осознанно пошел на риск и отогнал горящее авто, чтобы не допустить распространения огня на соседние автоцистерны», — говорится в публикации.