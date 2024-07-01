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12:58, 1 июля 2024Россия

Бензовоз взорвался на улице российского города

В Оренбурге взорвался бензовоз, одного человека спасти не удалось

Кадр: Telegram-канал «МЧС Оренбургской области»

Один человек стал жертвой взрыва бензовоза в Оренбурге. Это произошло на улице Донгузской в южной части города, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

Возгорание произошло при проведении сварочных работ в непосредственной близости от бензовоза. Когда пламя достигло цистерны с находившимися в ней остатками топлива, прогремел взрыв.

Прибывшим на место пожарным удалось не допустить распространения огня. При этом в результате взрыва пострадали два человека, одного из них спасти не удалось.

Ранее под Петербургом взрыв прогремел на автосервисе. На снятых камерой наблюдения кадрах видно, как ударная волна вышибает ворота в ангаре с двух сторон.

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      Алан Босиков
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