Мощный взрыв в автосервисе в российской деревне попал на видео

В ленинградской деревне Заклинье произошел взрыв в автосервисе, пострадали двое

В деревне Заклинье в Лужском районе Ленинградской области произошел мощный взрыв в одном из автосервисов. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как ударная волна вышибает ворота в ангаре с двух сторон. За пламенем изнутри густо валит черный дым.

Выяснилось, что в результате инцидента пострадали двое россиян. Мужчин с сильными ожогами доставили в реанимацию.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа во время работ. Пострадали 36-летний работник автосервиса и его 40-летний коллега — оба находятся в тяжелом состоянии.

Пламя распространилось почти по всей площади ангара в 300 квадратных метров. Его тушили 16 сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что в поселке Нижняя Мактама в Республике Татарстан взорвался бензовоз.