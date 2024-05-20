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11:46, 20 мая 2024Россия

Мощный взрыв в автосервисе в российской деревне попал на видео

В ленинградской деревне Заклинье произошел взрыв в автосервисе, пострадали двое

В деревне Заклинье в Лужском районе Ленинградской области произошел мощный взрыв в одном из автосервисов. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как ударная волна вышибает ворота в ангаре с двух сторон. За пламенем изнутри густо валит черный дым.

Выяснилось, что в результате инцидента пострадали двое россиян. Мужчин с сильными ожогами доставили в реанимацию.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа во время работ. Пострадали 36-летний работник автосервиса и его 40-летний коллега — оба находятся в тяжелом состоянии.

Пламя распространилось почти по всей площади ангара в 300 квадратных метров. Его тушили 16 сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что в поселке Нижняя Мактама в Республике Татарстан взорвался бензовоз.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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