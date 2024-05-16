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16:01, 16 мая 2024Россия

Взрыв бензовоза и мощный пожар в российском поселке попали на видео

В Татарстане очевидцы сняли на видео момент взрыва бензовоза

В поселке Нижняя Мактама в Республике Татарстан взорвался бензовоз. Момент взрыва, а также последующий мощный пожар очевидцы сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На кадрах виден полыхающий возле строения пожар. В какой-то момент посреди огня раздается взрыв.

По словам местных жителей, сначала загорелись бочки с неизвестным содержимым, стоящие возле дома. Затем огонь перекинулся на цистерну с бензином, которая через некоторое время взорвалась.

Пострадавших при инциденте нет, на место прибыли пожарные.

Ранее в другом населенном пункте Татарстана — городе Нурлат — в результате взрыва газа начался пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь охватил четыре квартиры. В ходе ликвидации последствий, спасатели извлекли из-под завала человека.

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      Никита Абрамов
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