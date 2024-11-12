Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:53, 12 ноября 2024Россия

Российский военный заявил о выжигании ВСУ домов в Курской области «Бабой-ягой»

Боец ВС РФ Молот: ВСУ выжигают дома в Курской области сбросами с «Бабы-яги»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выжигают дома жителей в Курской области с помощью сброса контейнеров с зажигательной жидкостью с беспилотников «Баба-яга». Об этом заявил начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот, его цитирует ТАСС.

«Здесь останки "Бабы-яги", которые летают каждую ночь [там], где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то», -- рассказал военный.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

По его словам, впоследствии дом выгорает дотла. Огонь не охватывает только то, что не способно загореться. Начальник штаба батальона группировки войск «Север» также рассказал, что военнослужащие сбили «Бабу-ягу» электрического типа, которая способна развивать скорость до 300 километров в час.

Ранее стало известно, что двое мужчин из Курской области, спасавших родных в селе Дурово-Бобрик, не выжили после атаки дрона «Баба-Яга» ВСУ. Сперва дрон ударил по машине, в которой находились мужчины, а когда те выбежали, добил их.

Коптеры «Баба-яга» представляют собой дроны с шестью и более одновременно вращающимися моторами, которые могут нести достаточно тяжелые грузы. Такие беспилотники на порядок крупнее и тяжелее обычных беспилотных летательных аппаратов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в канцлеры Германии готов выставить России ультиматум. Что будет, если за сутки Москва его не выполнит?

      Володин анонсировал рассмотрение направленных на защиту детей и семьи законопроектов

      Абхазская оппозиция перекрыла ключевые мосты в Сухуме

      Хозяйка борделя поделилась самыми безумными историями с работы

      Российские военные отразили попытку ВСУ форсировать реку Оскол

      Рынку смартфонов в России предрекли сокращение

      В США рассказали о готовящемся для Зеленского «сценарии» поражения Украины

      Парень показал синяк на руке и получил совет немедленно обратиться к врачу

      Тарасова дала совет Загитовой при выборе молодого человека

      Трое россиян представились силовиками и вымогали миллион рублей у посетителя бара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше