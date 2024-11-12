Российский военный заявил о выжигании ВСУ домов в Курской области «Бабой-ягой»

Боец ВС РФ Молот: ВСУ выжигают дома в Курской области сбросами с «Бабы-яги»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выжигают дома жителей в Курской области с помощью сброса контейнеров с зажигательной жидкостью с беспилотников «Баба-яга». Об этом заявил начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот, его цитирует ТАСС.

«Здесь останки "Бабы-яги", которые летают каждую ночь [там], где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то», -- рассказал военный.

По его словам, впоследствии дом выгорает дотла. Огонь не охватывает только то, что не способно загореться. Начальник штаба батальона группировки войск «Север» также рассказал, что военнослужащие сбили «Бабу-ягу» электрического типа, которая способна развивать скорость до 300 километров в час.

Ранее стало известно, что двое мужчин из Курской области, спасавших родных в селе Дурово-Бобрик, не выжили после атаки дрона «Баба-Яга» ВСУ. Сперва дрон ударил по машине, в которой находились мужчины, а когда те выбежали, добил их.

Коптеры «Баба-яга» представляют собой дроны с шестью и более одновременно вращающимися моторами, которые могут нести достаточно тяжелые грузы. Такие беспилотники на порядок крупнее и тяжелее обычных беспилотных летательных аппаратов.