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16:43, 7 ноября 2024Россия

Стало известно о гибели спасавших родных жителей Курской области из-за «Бабы-Яги» ВСУ

РИА Новости: погибли двое спасавших жителей Курской области мужчин
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: АрміяІнформ / Wikimedia

Двое мужчин из Курской области, спасавших родных в селе Дурово-Бобрик, погибли из-за атаки дрона «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). О гибели жителей региона стало известно со слов жителя села Александра К., его слова приводит РИА Новости.

По словам Клочкова, сперва дрон ударил по машине, в которой находились мужчины, а когда те выбежали, добил их.

«Отец и сын рядом жили, машину здесь [ВСУ] разбили и потом начали палить дома (дроном «Баба-Яга»). Двое погибших и трое раненных. Звери там, а не люди», — рассказал очевидец.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.

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