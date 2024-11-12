Семь украинских военных устраивали теракты в российском регионе и попали под арест

Семеро боевиков ВФУ арестованы за теракты на территории Курской области

Семь членов 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк — арестованы за то, что устраивали теракты в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Все они ознакомились с уголовным делом. Все материалы переданы во 2-й Западный окружной военный суд.

По информации следствия, в начале августа 2024 года военные, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, с использованием взрывных устройств незаконно пересекли границу России. На территории Кореневского района Курской области они запугивали население сел Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка. Они угрожали россиянам применением оружия и занимали частные домовладения. Кроме того, они запрещали передвижение местного населения. Злоумышленники неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и по мирному населению.

Ранее сообщалось, что военные следователи возбудили уголовное дело против украинских военных, причастных к обстрелу продуктового магазина в Курской области.