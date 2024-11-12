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19:13, 12 ноября 2024Мир

Западу предрекли скорую месть со стороны Украины

Политолог Друлак: Запад почувствует враждебность Украины по отношению к себе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

После того как Украина наконец почувствует и осознает свое международное положение, она направит свою враждебность в сторону стран Запада. Об этом в публикации издания Standart заявил чешский политолог Петр Друлак.

«Отрезвление наступит, когда критическая часть киевских элит и военных осознает, что конфликт, на который Запад толкал Украину, проигран и что ничего из обещанного Западом не сбудется. Украинцы останутся не только без Крыма, Донбасса и, возможно, других территорий, но и без членства в НАТО... Смогут ли они назвать действия Запада чем-то иным, кроме как предательством?» — говорится в публикации.

Друлак также отметил, что в подобных условиях Украина рано или поздно склонится в сторону России.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис предрек Вооруженным силам Украины самые тяжелые 70 дней. Таковыми, по его мнению, станут дни перед вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа.

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