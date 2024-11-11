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05:29, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

В США предрекли «самые тяжелые 70 дней» для ВСУ

Дэвис: для ВСУ наступают самые тяжелые в психологическом плане 70 дней
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Staff / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступают самые тяжелые в психологическом плане 70 дней, связанные с ожиданием вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Такое развитие событий предрек подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Они (ВСУ) даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому», — сказал Дэвис.

Он отметил, что мотивация и боевой дух украинской армии находятся на низком уровне. В таких условиях сложно быть готовым отдать свою жизнь ради высокой цели, подчеркнул подполковник.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избранный президент США Дональд Трамп заставит украинцев «тянуться за корвалолом». По его словам, украинцев ожидает много «супербесячих решений» от нового главы Белого дома.

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