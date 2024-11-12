США предрекли судьбу «заурядной великой державы» при Трампе

FA: при Трампе США станут заурядной великой державой из-за коррупции

При новом сроке избранного американского президента Дональда Трампа США станут «заурядной великой державой» из-за коррупции во внешней политике. Об этом заявил профессор международной политики университета Тафтса Дэниел Дрезнер в своей статье для Foreign Affairs (FA).

По словам Дрезнера, в настоящее время эпоха «американской исключительности» завершается. В связи с этим новый лидер США может отказаться от продвижения американских ценностей на мировой арене.

«Это в сочетании с ожидаемым всплеском коррупции во внешней политике сделает Соединенные Штаты похожими на заурядную великую державу», — утверждается в публикации.

Автор объяснил рост коррупции в американской внешней политике тем, что во время первого президентского срока Трампа многие политические деятели извлекали выгоду из своей должности. По мнению Дрезнера, коррупция в этой области может возрасти еще сильнее из-за появления в новой администрации таких бизнесменов, как миллиардер Илон Маск.

Ранее стало известно, что комитет политических действий Маска потратил более 200 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа.

