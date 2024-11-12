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11:36, 12 ноября 2024Мир

Стало известно о потраченных Маском деньгах на компанию Трампа

AP: Маск потратил более 200 миллионов долларов на кампанию Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Комитет политических действий (PAC) американского миллиардера и изобретателя Илона Маска потратил более 200 миллионов долларов на предвыборную кампанию избранного президента США Дональда Трампа, побив тем самым рекорд. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«По словам человека, не уполномоченного раскрывать эту цифру публично и пожелавшего остаться неназванным, миллиардер и генеральный директор Tesla и SpaceX предоставили большую часть денег America PAC, который ориентировался на избирателей с низкой степенью готовности голосовать и голосующих впервые», — отмечается в материале агентства.

Авторы материала уточняют, что такая финансовая поддержка дала Трампу большую свободу действий, позволив потратить внушительные денежные суммы на привлечение различных демографических групп, способных повлиять на выборы в ряде «колеблющихся штатов».

Ранее телеканал ABC News сообщал, что Маск играет ключевую роль в кадровых решениях избранного президента США Трампа. Кроме того, уточняется, что теперь Маск каждый день видится с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго, и в данный момент он продвигает избранного сенатора от штата Флорида Рика Скотта на пост главы республиканского большинства в Сенате вместо Митча Макконнелла.

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