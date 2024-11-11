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21:00, 11 ноября 2024Мир

Раскрыта роль Маска в кадровых решениях Трампа

ABC News: Маск играет ключевую роль в кадровых решениях Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск играет ключевую роль в кадровых решениях избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«По информации многочисленных источников, после выборов миллиардер Илон Маск за несколько дней превратился во влиятельную фигуру в окружении избранного президента Дональда Трампа, внося свой вклад в кадровые решения и играя важную роль в формировании будущей администрации Трампа», — отмечается в материале телеканала.

Кроме того, уточняется, что теперь Маск каждый день видится с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго, и в данный момент он продвигает избранного сенатора от штата Флорида Рика Скотта на пост главы республиканского большинства в Сенате вместо Митча Макконнелла.

Ранее Трамп предложил члену Палаты представителей Элиз Стефаник стать постоянным американским представителем при ООН. Она известна как «верный союзник» 47-го президента США, а также основной сборщик средств для Республиканской партии.

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