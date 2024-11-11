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12:03, 11 ноября 2024Мир

Трамп выбрал кандидата на должность постпреда США при ООН

CNN: Трамп предложил конгрессвумен Стефаник стать постпредом США при ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Элиз Стефаник

Элиз Стефаник. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Элиз Стефаник стать постоянным американским представителем при ООН. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Трамп буквально только что предложил конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник занять должность постпреда США при ООН», — передает телеканал слова двух источников, которые предпочли остаться анонимными.

Авторы материала отметили, что Стефаник является «верным союзником» Трампа, а также основным сборщиком средств для Республиканской партии.

7 ноября портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Стефаник наиболее вероятно займет должность посла США в ООН. Кроме того, основным потенциальным кандидатом на пост госсекретаря в будущей администрации Трампа является бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.

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