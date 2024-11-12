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09:45, 12 ноября 2024Мир

Стала известно о решении по дальнейшей судьбе сектора Газа

WSJ: ХАМАС и ФАТХ пришли к консенсусу по плану восстановления сектора Газа
Семен Александров (редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

ХАМАС и Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) пришли к консенсусу по плану восстановления сектора Газа после прекращения основных боевых действий. О решении по дальнейшей судьбе анклава сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на палестинских и арабских чиновников.

По данным источников, палестинские чиновники из обеих фракций, которые долгое время были непримиримыми соперниками, пришли к консенсусу и создали аполитичный комитет из не связанных ни с одной из фракций людей для управления распределением помощи и восстановлением.

Отмечается, что это решение устраняет препятствие на пути к послевоенному плану, обсуждаемому США и Израилем, согласно которому в Газе будет создано временное правительство до стабилизации ситуации.

«Сейчас у них гораздо больше возможностей и стимулов для поиска точек соприкосновения и для того, чтобы не остаться в стороне», — сказал научный сотрудник аналитического центра Palestinian Policy Network Тарик Кенни-Шава.

По словам члена политического бюро ХАМАС в Дохе Хусама Бадрана, ХАМАС готов создать комитет, не связанный с палестинскими группировками, для контроля за оказанием помощи и восстановлением.

Ранее участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде потребовали от Совета Безопасности ООН создать специальную независимую комиссию для расследования преступлений Израиля в секторе Газа. Участники саммита призвали предпринять серьезные шаги для предотвращения сокрытия доказательств и привлечения Израиля к ответственности.

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