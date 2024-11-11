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22:29, 11 ноября 2024Мир

ООН попросили расследовать преступления Израиля в Газе

Арабо-исламский саммит потребовал от СБ расследовать преступления Израиля в Газе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде потребовали от Совета Безопасности ООН (СБ ООН) создать специальную независимую комиссию для расследования преступлений Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в декларации по итогам саммита, передает РИА Новости.

«Самым решительным образом осуждаются ужасающие и шокирующие преступления, совершенные израильской оккупационной армией в секторе Газа, которые подпадают под понятие "геноцид"», — говорится в заявлении.

Участники саммита призвали СБ ООН создать независимую и заслуживающую доверия международную комиссию по расследованию этих преступлений и предпринять серьезные шаги для предотвращения сокрытия доказательств и привлечения Израиля к ответственности.

Ранее страны-участницы Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по итогам саммита заявили о необходимости мобилизации международной поддержки для того, чтобы добиться заморозки участия Израиля в ООН. ЛАГ и ОИС в своем проекте также призвали международное сообщество «начать реализацию инициативы по созданию независимого государства Палестина».

ЖЗЛ
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