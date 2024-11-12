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09:37, 12 ноября 2024Мир

Стало известно об интересе Трампа к части пунктов «плана победы» Зеленского

FT: Трампа заинтересовали несколько пунктов «плана победы» Зеленского
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовали несколько пунктов «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, два пункта из так называемого плана Зеленского были составлены с учетом интересов Трампа. Во время встречи в Нью-Йорке в сентябре украинский президент представил их тогдашнему кандидату на пост американского лидера.

Первый пункт плана, заинтересовавший Трампа, заключается в том, чтобы после окончания конфликта заменить часть американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими военными. Второй пункт, разработанный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов), предполагает обмен критически важными природными ресурсами Украины с западными странами, рассказали люди, участвующие в разработке «плана победы».

7 ноября стало известно, что команда Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Как сообщает источник The Wall Street Journal, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону, а также снабжение Киева оружием, если Украина откажется от идеи вступать в НАТО на 20 лет.

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