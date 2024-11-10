В США оценили шансы Трампа усадить Украину за стол переговоров

WSJ: Трамп, возможно, сумеет усадить Украину за стол переговоров

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, возможно, сможет усадить Украину за стол переговоров с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

У новоизбранного американского лидера есть шансы выполнить амбициозную повестку на фоне теряющего свои позиции Киева.

Трамп ранее обещал завершить ряд конфликтов по всему миру, в том числе и на Украине. Вместе с тем в разговоре с руководителями стран-членов Евросоюза он не стал давать каких-либо обязательств относительно Украины.

Газета WSJ писала, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Как было сказано в материале, переходная администрация Трампа собирается «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, при условии что Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.