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03:31, 12 ноября 2024Из жизни

Сторожевая собака вцепилась в половые органы 10-летнему ребенку

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Зимбабве суд приговорил к году тюрьмы сторожа, который спустил собак на детей. Об этом пишет местное издание The Standard.

На скамье подсудимых оказался 44-летний Даниэль Симанго из провинции Маникаленд. 12 октября группа детей и подростков проникла на ферму рядом с деревней Муконо, чтобы украсть орехи макадамии. Симанго обнаружил юных воров и спустил на них сторожевых собак.

Одна из них набросилась на 10-летнего мальчика, укусила за левое бедро, после чего вцепилась в половые органы. В результате нападения ребенок получил тяжелые травмы.

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Симанго приговорили к году и двум месяцам тюрьмы, однако он сможет избежать заключения, если отработает 245 часов общественных работ и не будет нарушать закон.

Ранее сообщалось, что в Индии крокодил набросился на пожилого мужчину и откусил ему половые органы. 60-летний Канхайя Гонд присел справить нужду на берегу канала, когда из воды выбралась крупная рептилия.

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