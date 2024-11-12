Сторожевая собака вцепилась в половые органы 10-летнему ребенку

В Зимбабве суд приговорил к году тюрьмы сторожа, который спустил собак на детей. Об этом пишет местное издание The Standard.

На скамье подсудимых оказался 44-летний Даниэль Симанго из провинции Маникаленд. 12 октября группа детей и подростков проникла на ферму рядом с деревней Муконо, чтобы украсть орехи макадамии. Симанго обнаружил юных воров и спустил на них сторожевых собак.

Одна из них набросилась на 10-летнего мальчика, укусила за левое бедро, после чего вцепилась в половые органы. В результате нападения ребенок получил тяжелые травмы.

Симанго приговорили к году и двум месяцам тюрьмы, однако он сможет избежать заключения, если отработает 245 часов общественных работ и не будет нарушать закон.

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