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12:45, 12 ноября 2024Интернет и СМИ

Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

Мэр Дальнегорска Теребилов назвал шутку Стоянова о коррупции пошлой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Юрий Стоянов

Юрий Стоянов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский и советский актер и юморист Юрий Стоянов ответил мэру города Дальнегорска Александру Теребилову, оскорбившемуся на шутку о коррупции. Его слова приводит издание «Подъем».

В выпуске юмористического шоу «100янов» актеры изображали ведущих новостей, сообщивших о том, что мэр Дальнегорска украл из бюджета пять миллионов. «А мог бы 25, как мэр Ближнегорска. Так что это хорошая новость», — ответил персонаж Стоянова. Теребилов отреагировал на шутку о себе, назвав ее пошлой. Он также подчеркнул, что сценаристам стоило внимательнее подходить к выбору названия города для скетча.

Стоянов, в свою очередь, ответил на слова оскорбившегося на шутку Теребилова. Юморист заявил, что использование названия города Дальнегорск допустили сценаристы. «Это случайное совпадение, я думаю, что продакшн и авторы, которые делали это, с легкостью извинятся», — заключил он.

Также Стоянов добавил, что не считает шутку о мэре российского города пошлой. По словам юмориста, с подобной реакцией на его номер он столкнулся впервые за 20 лет.

Ранее юморист рассказал о неловкости из-за ролей в юмористическом шоу «Городок». Он признался, что ему было некомфортно играть женские роли в проекте.

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