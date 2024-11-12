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20:34, 12 ноября 2024Россия

Сына депутата Госдумы избили в Петергофе

Депутат Госдумы Милонов заявил, что его сына избили в Петергофе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Виталий Милонов

Виталий Милонов . Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сына депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петергофе. Информацию об инциденте Telegram-каналу «78 новости» подтвердил сам парламентарий.

По его словам, инцидент произошел в одной из школ Петергофа. У его 12-летнего сына возник конфликт с одноклассником.

«Подрался с одноклассником в школе. Сейчас его привлекают к ответственности... Он [одноклассник] приставал ко многим детям. Зафиксировали ушибы, поехал домой», — рассказал Милонов.

По данным канала, медики зафиксировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости и сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что вице-спикера Заксобрания Красноярского края Андрея Новака обвинили в избиении бывшей жены и в высказывании угроз их общим детям. По словам женщины, конфликт с экс-супругом у нее произошел из-за вопроса, связанного с алиментами.

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