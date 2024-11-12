Тайвань заподозрили в поставках оружия Украине

Экс-сотрудник Пентагона Ху: Тайвань мог передать Украине ракеты HAWK

Тайвань мог передать Украине устаревшие зенитные ракеты HAWK американского производства для укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил экс-сотрудник Пентагона Тони Ху, передает журнал Forbes.

«Комментарии Ху (...) подтверждают репортаж от 2023 года, намекающий на сделку по ПВО между Тайванем и Украиной при посредничестве США. Тайваньские ракеты MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а также их пусковые установки и радары дополнят дополнительные HAWK, подаренные Украине Соединенными Штатами и Испанией», — отмечает издание.

Авторы материала предполагают, что поставки Тайваня могут обеспечить треть потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в системах ПВО и они совместимы с поставляемыми американо-норвежскими установками NASAMS. Однако данные ракеты является устаревшими, так как были поставлены на вооружение в США еще в 1959 году и власти Тайваня постепенно их списывают с 2015 года.

21 мая стало известно, что Тайвань с начала специальной военной операции (СВО) на Украине направил на поддержку Киева свыше 110 миллиона долларов. Как указали власти, большую часть составляет гуманитарная помощь, объем которой достиг 950 тонн. В местном Минобороны добавили, что не оказывали военную поддержку Украине. При этом в министерстве объяснили, что могут передавать списанную военную технику союзникам.