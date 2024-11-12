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18:33, 12 ноября 2024Забота о себе

Терапевт объяснил появление запаха старости

Терапевт Кондрахин: запах старости появляется из-за нарушения пищеварения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Характерный запах старости начинает появляться у человека после 50 лет, подтвердил терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин. Природу данного явления он объяснил в беседе с «Вечерней Москвой».

Запах, по его словам, может появиться из-за хронических заболеваний и приема лекарств. «Как известно, кожа — это один из органов выделения, который выводит с потом на поверхность различные вещества, в процессе жизнедеятельности приобретающие определенные запахи. Безусловно, пожилым людям выписывают разные медикаменты в зависимости от их диагноза, но метаболизм препарата сказывается именно таким образом — выделением запаха», — пояснил Кондрахин.

Запах старости появляется на фоне недержания мочи, нарушения пищеварения и неправильно работающих жировых клеток, из-за которых жир приобретает другой запах — старческий, продолжил он. «В кожных складках пожилого человека заводятся микроорганизмы, которые несвойственны здоровому человеку, в связи с чем возникают изменения состава кожного сала. Они питаются этим жиром, провоцируя возникновение старческого запаха», — рассказал терапевт.

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Врач отметил, что многим пожилым людям тяжело за собой ухаживать. Однако если человек будет соблюдать правила личной гигиены, специфический запах будет менее выражен.

Ранее терапевт Александр Каневский перечислил россиянам главные принципы профилактики рака. Основой профилактики рака терапевт назвал регулярные медосмотры, отказ от вредных привычек, защиту от провоцирующих факторов окружающей среды и оптимизацию образа жизни.

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