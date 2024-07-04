Россиянам перечислили основные принципы профилактики рака

Терапевт Каневский назвал регулярные медосмотры основой профилактики рака

Эффективная профилактика рака базируется на четырех основных принципах, рассказал терапевт, диагност, медицинский директор «Манор Медикал Центр» (Израиль) Александр Каневский. Их он перечислил россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Основой профилактики рака терапевт назвал регулярные медосмотры, отказ от вредных привычек, защиту от провоцирующих факторов окружающей среды и оптимизацию образа жизни. При этом он подчеркнул, что план диспансеризации нужно проводить по принципу «целесообразно — достаточно». По словам врача, нет смысла в поголовном проведении, например, компьютерной томографии всего организма — и не только потому, что это дорого и пациент получает большую дозу облучения. Во время обследования могут обнаружиться мелкие анатомические проблемы, не имеющие клинического значения, но которые неизбежно сведут с ума пациента и приведут к дальнейшим дорогим процедурам.

Целью скрининга является выявление тех заболеваний, которые легко и точно диагностируются на стадии предрака и полностью излечиваются на этом этапе. Например, в возрасте после 50 лет часто появляются полипы в кишечнике, способные со временем вызывать рак. Проведение проверки кала на скрытую кровь позволяет заподозрить проблему, а при колоноскопии можно обнаружить и удалить полипы Александр Каневский терапевт, диагност

Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что науке до сих пор досконально неизвестны причины развития раковых опухолей. Но многочисленные исследования доказали связь определенных видов рака и неблагоприятных факторов окружающей среды и вредных привычек. «Если на место проживания человеку порой трудно повлиять, ведь не всегда возможно переселиться к морскому побережью из зоны работы металлургического комбината, то отказаться от курения вполне возможно. И этим реально уменьшить риск рака легких, ротовой полости и пищевода», — объяснил доктор.

Использование солнцезащитного крема и соответствующей одежды помогает людям с родинками, находящимся в жарком климате, существенно снизить вероятность развития меланомы

Еще одним неочевидным, но вместе с тем важным фактором снижения риска развития рака врач назвал несоблюдение режима питания, труда и отдыха. Рак — это поломка в иммунной системе и управлении размножением клеток, поэтому повышение иммунитета в совокупности с нормализацией образа жизни и питания неизменно улучшит шансы на здоровое будущее, подытожил эксперт.

Ранее онколог Анастасия Марьенко назвала виды рака, которые появляются из-за алкоголя. По ее словам, в первую очередь под удар попадают органы пищеварения и печень.