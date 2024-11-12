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01:13, 12 ноября 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады призвал США и Россию к переговорам по Украине

Экс-депутат Рады Олейник призвал США и Россию к переговорам по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Разрешение украинского конфликта должно начаться с переговоров США и России. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник, пишет газета «Известия».

По его словам, только в таких условиях возможны «политическая перезагрузка Украины» и «реальные выборы». Он отметил, что украинцы «ждут расследования майдана, событий в Одессе и Буче, воровства западной помощи». Олейник добавил: на Украине не должно оставаться ничего, что в будущем может угрожать безопасности России, иначе в происходящем нет смысла.

«Все должно начаться с переговоров США и России. Не исключаю этот вариант, хотя он сейчас и маловероятен», — призвал экс-депутат Рады.

Ранее избранный новым американским президентом Дональд Трамп заявил о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.

ЖЗЛ
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