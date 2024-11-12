Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:50, 12 ноября 2024Культура

Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани

Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер в возрасте 82 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Георгий Асатиани

Георгий Асатиани. Фото: Рухкян Давид / РИА Новости

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер на 83-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-Театр.ру».

Обстоятельства ухода актера из жизни на данный момен неизвестны. «11 ноября на 83-м году жизни ушел из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет», — рассказали в театре, пишет РИА Новости.

Прощание с артистом пройдет 14 ноября в Алтайском похоронном доме.

Георгий Асатиани родился в 1942 году, артист окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. На его счету более ста театральных ролей, среди которых Олег Кошевой в «Молодой гвардии», Адуев в «Обыкновенной истории», Кочкарев в «Женитьбе» и многие другие.

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

      Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

      Впавший в кому после аварии главред Readovka пришел в сознание

      Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

      Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

      Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

      В России оценили способность Трампа повлиять на украинский конфликт до инаугурации

      Рижский вокзал в Москве оценили в 1 миллиард рублей

      В Москве упадет давление и выпадет снег

      Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше