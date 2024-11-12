Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани

Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер в возрасте 82 лет

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер на 83-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-Театр.ру».

Обстоятельства ухода актера из жизни на данный момен неизвестны. «11 ноября на 83-м году жизни ушел из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет», — рассказали в театре, пишет РИА Новости.

Прощание с артистом пройдет 14 ноября в Алтайском похоронном доме.

Георгий Асатиани родился в 1942 году, артист окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. На его счету более ста театральных ролей, среди которых Олег Кошевой в «Молодой гвардии», Адуев в «Обыкновенной истории», Кочкарев в «Женитьбе» и многие другие.