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20:18, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Белоруссии решил выйти из президентской гонки еще один кандидат

Ольга Чемоданова решила выйти из президентской гонки в Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила, что приняла решение о выходе из президентской гонки в Белоруссии. Ее слова приводит БелТА.

«Я приняла решение не участвовать в дальнейшей электоральной кампании», — сказала она.

Бывший кандидат на должность президента Белоруссии подчеркнула, что, кроме действующего главы государства Александра Лукашенко, никто не сможет обеспечить безопасность страны. Помимо этого, по ее словам, общественное объединение «Белорусский союз женщин» показало свою политическую зрелость и является тылом для лидера республики.

Ранее председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков также вышел из президентской гонки. Он назвал свое решение серьезным.

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