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18:40, 12 ноября 2024Бывший СССР

Один из кандидатов в президенты Белоруссии вышел из предвыборной гонки

Член «Белорусского союза офицеров» Бобриков решил выйти из президентской гонки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Бобриков

Сергей Бобриков. Фото: mil.by/ru

Председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков решил выйти из президентской гонки. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Не скрою от вас: решение серьезное, сложное, давалось оно непросто. Но есть весомые аргументы», — сказал он.

Бобриков подчеркнул, что является членом не только Высшего политического совета партии «Белая Русь», поддержавшего его кандидатуру, но и «Белорусского союза офицеров». По его словам, такие обстоятельства накладывают еще большую ответственность перед людьми.

Ранее ЦИК республики завершил прием документов кандидатов на должность президента Белоруссии. Президентские выборы пройдут 26 января 2025 года.

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