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18:32, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Генштабе ВСУ назвали самое сложное направление для украинских войск

Генштаб ВСУ: сложные бои идут у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: РИА Новости

Самые сложные бои для Вооруженных сил Украины (ВСУ) идут у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Проблемное для украинских войск направление назвала в Telegram пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Бои продолжаются — горячее всего на данный момент у Ильинки и Новоселидовки. Авиация противника нанесла удары по Курахово, Дальнему и Андреевке, сбросив при этом десять КАБ», — говорится в публикации украинского Генштаба.

Отмечается также, что ВС России наступают в районе Миролюбовки, Луча и Лисовки на покровском направлении.

Ранее в ВСУ признали продвижение российских войск в Курахово. По словам украинского офицера с позывным Алекс, российские войска также приближаются к поселку Дальний.

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