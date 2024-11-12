Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:28, 12 ноября 2024Россия

В Госдуме назвали заявления Трампа до вступления в должность несущественными

Депутат ГД Журавлев: заявления Трампа до вступления в должность несущественны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости назвал заявления избранного президента США Дональда Трампа до вступления в должность несущественными.

«Безусловно, для того, чтобы достигнуть хоть каких-то договоренностей, нужен диалог Путина и Трампа, но последний президентом станет только в январе, а значит, и все сказанное им сейчас можно считать несущественным», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, не следует строить иллюзий относительно нового американского лидера, поскольку любой руководитель США будет стараться навредить России. В переговорах следует быть крайне осторожными и взвешенными, добавил депутат.

Журавлев считает, что Запад хочет «закрыть вопрос с Украиной» и вечными претензиями ее руководства по поводу оружия и денег, поэтому в прессе «с видимым удовольствием» обсуждаются варианты прекращения боевых действий.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что Трамп не способен завершить конфликт на Украине, поскольку не учитывает интересы России.
box#3665315

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за падения дрона. Как Москва отреагировала на инцидент?

      В США задумались о противодействии политике Трампа

      В США выразили надежду на переговоры Трампа и Путина по Украине

      Россия и Финляндия раскрыли возможные сроки открытия границы

      В Госдуме назвали заявления Трампа до вступления в должность несущественными

      Экс-депутат Рады призвал США и Россию к переговорам по Украине

      Украину обвинили в разворовывании более половины помощи и призвали Запад провести аудит

      В МИД обвинили западные страны в лицемерии

      В Германии призовут Трампа рассекретить данные о подрывах «Северных потоков»

      На Западе заявили о разрушении линии фронта Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше