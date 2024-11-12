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14:01, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии обвинили европейских депутатов в призывах к беспорядкам в стране

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил о призывах депутатов ЕС к беспорядкам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Прибывшие в Грузию депутаты из восьми стран Европейского союза (ЕС) призывали к беспорядкам в стране во время выступления на митинге оппозиции в Тбилиси. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера мы сполна увидели и ложь, и желание подчинить себе, и призыв к беспорядкам. А особенно обильно — поцелуй Иуды, выдаваемый за любовь к грузинам», — высказался спикер грузинского парламента.

Папуашвили обвинил депутатов из стран ЕС в призывах к беспорядкам в ходе выступления на митинге в Тбилиси 11 ноября. Политик заявил, что европейские депутаты продолжают выдавать войну за мир в своих выступлениях перед гражданами Грузии.

Вечером 11 ноября депутаты из стран ЕС выступили на митинге в Тбилиси против итогов парламентских выборов. К участникам митинга с трибуны обратился председатель комитета по внешней политике бундестага Германии Михаэль Рот, который призвал граждан Грузии бороться за демократию.

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