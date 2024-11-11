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20:51, 11 ноября 2024Бывший СССР

Депутаты из стран ЕС выступили на митинге оппозиции в Грузии

Депутаты из стран ЕС выступили на митинге в Тбилиси против итогов выборов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Депутаты из стран Европейского союза (ЕС) выступили на митинге в Тбилиси против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

«Депутаты из Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии выступили на митинге оппозиции в Тбилиси против итогов прошедших 26 октября парламентских выборов», — говорится в публикации.

Отмечается, что к участникам митинга с трибуны обратился депутат бундестага Михаэль Рот, который призвал граждан Грузии бороться за демократию.

Ранее в Грузии раскритиковали прибывших в Тбилиси депутатов ЕС. По словам генсека правящей партии республики «Грузинская мечта» Кахи Каладзе, политики из Евросоюза — «бездельники, которые приезжают то в одну страну, то в другую».

ЖЗЛ
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